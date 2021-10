Wirtschaft : Warum Hofläden im Trend liegen

Sabrina und Jürgen Johanns mit Tochter Laura vor ihrem frisch eröffneten Hofladen in Reuth. Foto: Nowakowski Vladi

Reuth/gillenfeldGerolstein/BItburg Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe setzen auf Direktvermarktung und verkaufen ihre Produkte ab Hof. Lohnt sich das?

Das Bild sagt mehr als tausend Worte: Während der Zahn der Zeit an dem seit Jahrzehnten geschlossenen Dorfladen in Reuth nagt, haben rund 50 Meter weiter Sabrina und Jürgen Johanns einen neuen Hofladen an die Dorfstraße gestellt. Das kleine Gebäude mitsamt Klimaanlage, Verkaufs- und Lagerraum sei als Bausatz lieferbar, erklärt Jürgen Johanns - und stehe zudem täglich 24 Stunden lang den Kunden offen. Das Prinzip: „Hier ist Selbstbedienung angesagt, die Preise sind auf den Produkten ausgeschrieben, das Geld werfen die Kunden in eine Kasse“, sagt Johanns.

Schlechte Erfahrungen habe das Ehepaar damit seit der Eröffnung am 1. September nicht gehabt. Die Leute blieben anständig, abends stimme die Kasse immer, erzählen die beiden. Die Idee, die Produkte ihres Bauernhofs direkt zu vermarkten, verdanke ihren Ursprung ihrer Einstellung zu bewusster Ernährung, sagt Jürgen Johanns. „Es war uns schon immer wichtig, zu wissen, woher das kommt, was auf unseren Tellern landet.“

Als dann der Wunsch aufgekommen sei, nebenbei auch noch Hühner zu halten, nahm der Plan, einen Hofladen zu eröffnen, Form an. „Die Nachfrage nach frischen regionalen Produkten steigt. Mit dem Gedanken im Hinterkopf haben wir also nicht nur zehn Hühner, sondern gleich 350 angeschafft – die Eier sind der Verkaufsschlager“, erzählt Jürgen Johanns. Die Bezeichnung „Bio“ sei in ihrem Hofladen nicht bloß ein Etikett. „Die Tiere werden in einem Hühnermobil gehalten, das alle paar Tage an einen neuen Stellplatz umzieht. Sie haben freien Auslauf und immer frisches Gras. Und das schmeckt man einfach.“

Die Kunden können sich von der artgerechten Haltung des Federviehs selbst überzeugen: Im Verkaufsraum wird der jeweils aktuelle Standort des Hühnermobils angezeigt. Täglich sammeln die Johanns manuell rund 300 Eier ein, der größte Teil geht in die Nudelproduktion. Neben Wurstwaren, Honig und Kartoffeln aus der Region, sind die Nudeln in allen Formen und Farben im Angebot. Und wie läuft es? „Wir sind zufrieden“, sagt das Ehepaar. Ein Haupterwerb sei das Ganze jedoch nicht.

Das bestätigt auch die Familie Romme, die oberhalb von Gerolstein seit 2010 den Reginenhof betreibt, seit 2018 als reinen Biohof. Hier entstand kreisweit die erste Milchtankstelle. „Das läuft gut, aber das ist nur ein Nebenverdienst“, sagt Rien Romme. Auch wenn die Lage der Milchtankstelle gewiss ein Vorteil sei, sagt der Biobauer.

„Kunden kommen sowohl aus Gerolstein als auch aus Hillesheim, und viele Touristen nutzen das Angebot ebenfalls.“ Inzwischen haben Anke und Rien Romme das Angebot ausgeweitet, auch Fleisch- und Wurstwaren können die Kunden täglich und zu jeder Uhrzeit an einem Automaten kaufen. „Zufriedenstellend“, sei die Nachfrage, sagt Romme. „Wir planen, in Zukunft auch Bio-Eier zu verkaufen. Mal schauen, wie und ob das läuft.“

Die Direktvermarktung des Ziegenkäses sei für den Vulkanhof in Gillenfeld sicherlich ein Standbein, sagt Martina Regnier. „Wir haben viele Stammkunden aus den umliegenden Städten, doch ein großer Teil der Produkte geht an unsere Kundschaft in der Gastronomie.“ Seit rund 25 Jahren werde das Konzept der Käsemanufaktur, des Betriebs mit mehr als 200 Ziegen und des Hofladens stetig weiterentwickelt, sagt die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiterin des Vulkanhofs.

Neben Ziegenkäse in allen Formen sind die Regale mit weiteren regionalen Produkten gefüllt, im Angebot sind zudem Hofführungen, Ziegenwanderungen und Seminare, in denen die Besucher ihren Käse selbst herstellen können. „Es ist die Mischung, die Erfolg bringt. Der Hofladen läuft saisonal gut, wenn ausreichend Touristen in der Region sind“, sagt Regnier.

Das Mühlenlädchen der Christiansmühle in Bitburg ist seit Ostern dieses Jahres eine Anlaufstelle für Liebhaber von Wildfleisch. „Wir konnten in der Zeit einen festen Kundenstamm gewinnen, aber weil meine Ehefrau und ich weiterhin unseren Berufen nachgehen sind, bleibt das Mühlenlädchen ein Nebenerwerb“, sagt Horst-Michel Fischer.

Der Verkauf finde aus diesem Grund nur mittwochs, freitags und samstags statt. Das Wildfleisch stamme aus diversen Jagdgebieten im Umland, erzählt Fischer, der selbst auf die Pirsch geht. Dammwild-Produkte beziehen die Fischers zusätzlich aus einem eigenen Gatter. „Korrekt gesagt, ist es also Damvieh.“

Die Kundschaft komme aus dem Umkreis, Touristen fänden nur selten den Weg zur Christiansmühle, „da müssen wir in Zukunft noch dran arbeiten, vielleicht Flyer drucken lassen.“