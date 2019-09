Blaulicht : Reifen zerstochen: Polizei schnappt Jugendlichen aus Gerolstein

Foto: TV/Frank Göbel

(red) Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen 17-Jährigen geschnappt, der in der vergangenen Woche an drei Fahrzeugen in Gerolstein in der Sarresdorfer Straße die Reifen zerstochen haben soll. Der Jugendliche stammt aus der Verbandsgemeinde Gerolstein ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken