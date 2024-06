Open-Air-Kabarett zum Auftakt „Der Klaviator“ in Aktion: Kabarettist Lars Reichow begeistert am Burgberg in Daun

Leichter Nieselregen und für die Jahreszeit recht kühl: So präsentierte sich das Wetter am Freitagabend in Daun, als die 20. Auflage vom „Klassiker auf dem Vulkan“ startete. Trotzdem kamen mehr als 250 Zuschauer zum Burgberg nach Daun. Alle waren warm gekleidet und entweder mit Regenschirm oder Regencape ausgestattet. Nach einer Pause von zehn Jahren fand die Eröffnungsveranstaltung wieder am Dauner Burgberg statt. Hoch über der Stadt, mystisch umgeben von einer Burgmauer und im Schatten einer Kapelle, lag ein wundervoll hergerichtetes Veranstaltungsgelände. Nachdem der Leiter der Kultur- und Freizeitbetriebe der Stadt Daun, Thomas Räthlein, die Zuschauer die Konzertreihe eröffnet hatte, betrat Lars Reichow die majestätisch gelegene Bühne auf dem Burgberg.