Kultur : Musik: Reihe im Forum geht weiter

Daun (red) Die Volkshochschule Daun setzt die Veranstaltungsreihe „Das Schaffen der großen Komponisten“ am Samstag, 12. September, 18 Uhr, im Forum mit Johann Sebastian Bach fort. In Zusammenarbeit mit den Kur-und Freizeitbetrieben werden Leben und Werk der großen Komponisten in Vorträgen und Konzerten behandelt.

