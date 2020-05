Kostenpflichtiger Inhalt: Experteneinschätzung : Tourismus in der Eifel könnte in diesem Jahr von Corona profitieren

Die frisch sanierte Burg Schönecken dürfte wie die ganze Eifel, so die Experten der Tourismusbranche recht haben, demnächst deutlich mehr Besucher anziehen als bisher. Foto: TV/Frank Auffenberg

DAUN/PRÜM Mindestens bis zum 14. Juni gilt die weltweite Reisewarnung. Einziger Ausweg für „kleine Fluchten“ : Tagesausflüge und Inlandsurlaub. Experten prophezeien einen Boom der deutschen Urlaubsziele und davon könnte die Eifel profitieren.



Einen Vorgeschmack gab es bei frühsommerlichem Wetter schon vor kurzem: ein Sonntag in Daun mit hundert Meter langen Warteschlangen vor den Eisdielen und vielen Autos mit auswärtigen Kennzeichen auf Parkplatzsuche. Daran, dass die Eifel ein Naherholungsziel für Menschen mit AC-, BM-, BN-, K- oder SU-Kennzeichen am Auto ist, hat man sich in den vergangenen Jahren hinlänglich gewöhnt.

Angesichts der voraussichtlichen Unmöglichkeit, diesen Sommerurlaub grenzüberschreitend oder gar per Flugzeuganreise zu verbringen, bietet sich die Region jedoch auch für noch weiter anreisende Gäste als Tagesausflugs- oder Ferienziel an.

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) betont die generelle Bedeutung: „Zehn Jahre lang war der Deutschlandtourismus eine große Erfolgsgeschichte. Fast 500 Millionen Übernachtungen, rund 3 Millionen Beschäftigte und eine jährliche Bruttowertschöpfung von mehr als 100 Mrd. Euro verdeutlichen die Stärke der Branche als Wirtschaftsfaktor.“ Für einen Neustart hat er Perspektiven erarbeitet, die bundesweit einheitlich gelten sollten. Grundvoraussetzungen sind die vorgegebenen Sicherheitsstandards wie Mindestabstand, Besucherlenkung und Hygienepläne, die von den Gastgebern gewährleistet sein müssen.

Der DTV fordert die Öffnung von Ferienwohnungen und -häusern auch für touristische Zwecke, da hier eine „autarke Nutzung mit Selbstversorgung“ möglich sei. Gleiches gelte für Campingplätze, da Reisemobile und Caravans ausreichend Abstand zwischen den Gästen gewährleisten. Auch Hotels und Restaurants sollen wiedereröffnet werden unter den genannten Schutzvorkehrungen, die vom DeHoGa-Bundesverband erarbeitet werden. Eine erste, vierzehntägige und anschließend neu bewertete Öffnungsphase bis Pfingsten könne als Testlauf für die Sommerferien dienen.

Die Eifel Tourismus (ET) GmbH in Prüm bestätigt für die zwei Bundesländer übergreifende Region: „Wir gehen konform mit dem Perspektivpapier des DTV“, sagt ET-Geschäftsführer Klaus Schäfer. Allerdings herrscht ansonsten große Unklarheit. Es gebe derzeit weder von der Bundesregierung noch von den Landesregierungen in Düsseldorf und Mainz eindeutige Vorgaben.

Auch Prognosen über die voraussichtlichen Zahlen der Eifeltouristen in diesem Sommer existieren nicht. „Wir können nicht sagen, ob auch neue Gästeschichten erreicht werden, die bislang europäische Nahflugziele ansteuerten. Das hängt von den Zugangsmöglichkeiten ab“, sagt Schäfer.

Die Frage, ob die Kapazitäten der Eifel für einen denkbaren Gästeansturm gerüstet sind, sei derzeit nicht zu beantworten. „Die Branche braucht zunächst realistische Vorgaben, um sich vorzubereiten. Beispielsweise muss eine eventuelle Beschränkung auf eine Gästezahl geklärt sein.“ Selbst die Regelungen für den Tagestourismus, um zu großen Besucherandrang an touristischen Highlights zu vermeiden, stehen noch aus und müssen dann analysiert werden. Denkbar sei beispielsweise ein Ticketingsystem. Und auch die Wiedereröffnung der Touristinfos steht noch in den Sternen. „Wir hoffen hier auf eine einheitliche Regelung durch Bund und Länder. So lange müssen wir abwarten.“

Während also die politischen Leitplanken für den Inlandstourismus noch fehlen, finden Gastgeber wie Hubert Drayer vom Wohlfühlhotel Michels in Schalkenmehren angesichts der unmittelbar vor der Tür stehenden Sommersaison deutliche Worte.

Auch er sagt: „Wir brauchen ein verlässliches Datum: Wann geht es wieder los? Wir brauchen verlässliche und klare Vorgaben. Aber die müssen gewährleisten, dass ein Urlaubsfeeling entstehen kann. Niemandem ist damit gedient, wenn die Hotels eine Krankenhausatmosphäre ausstrahlen.“

Derzeit ist sein Haus komplett geschlossen, insgesamt rund hundert Beschäftigte sind in Kurzarbeit oder eingebunden in Verschönerungs- und Umbauarbeiten. Derzeit wird das Hotel von 52 auf 65 Zimmer erweitert.

„Es ist für mich bedrückend, in einem Hotel ohne Gäste und ohne die meisten Mitarbeiter zu sein“, gesteht Drayer. Aber er fände es besser, erst im Juni als im Mai wiederzueröffnen, falls bei einem früheren Start noch sehr strikte Verhaltensregeln und Auflagen gelten sollten.