Kurios : 65 Meter lange Riesen-Bank in Schalkenmehren wurde aufgestellt

Schalkenmehren Rekordverdächtig: 65 Meter lange Sitzmöglichkeit ist am Ufer des Schalkenmehrener Maars aufgestellt worden.

(sts) Ins Guinessbuch der Rekorde, in das es vor einigen Jahren die größte Mausefalle der Welt, aufgestellt in Neroth, geschafft hat, will man in Schalkenmehren mit dem jüngsten Vorhaben nicht. Aber sollte es mal ein Buch der Rekorde speziell für die Vulkaneifel geben, dann hätte die Bank am Maarufer beste Aussichten auf ein eigenes Kapitel. Für Gesprächsstoff hat sie jedenfalls schon gesorgt, nun aber ist das „Bankgeheimnis“ endgültig gelüftet.