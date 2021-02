Umwelt : Die Renaturierung des Bachs in Brück kostet rund 300 000 Euro

Dreis-Brück Rheinland-pfälzisches Umweltministerium fördert Renaturierung des Brücker Bachs.

(sts) Aus den Augen, aus dem Sinn? Nein, ganz in Vergessenheit geraten ist er nicht, der Brücker Bach, aber es ihm wie vielen anderen gegangen: Er ist teilweise unter die Erde verschwunden. Was sich bald ändern wird.

In jüngster Zeit hat es mehrere Vorhaben gegeben, die über das Aktion-Blau-Programm mitfinanziert wurden. So bahnt sich in Stadtkyll die Kyll in ihrem Weg in ihrem neugemachten Bett, der Ellscheider Bach kann wieder seinem natürlichen Lauf folgen, und im Dauner Stadtteil Pützborn freut man sich schon auf die Blütezeit im Frühjahr. Dort ist der Pützborner Bach in Höhe des Spielplatzes auf gut 300 Metern aufgebrochen, mit Basaltsteinen befestigt und die Böschung abgeflacht worden. Zudem wurde der Uferbereich auch mit etlichen Bäumen bepflanzt worden.