Naturschutz : Renaturierung läuft – der Bach auch

Der erste Teil der Renaturierung des Hillesheimer Bachs hat bereits 2019 positive Ergebnisse gebracht und die Hochwassergefahr im Stadtteil Bolsdorf gebannt. Foto: Vladi Nowakowski

Hillesheim/Bolsdorf Das vor zwei Jahren im ersten Bauabschnitt angelegte Staubecken bei Hillesheim hat erneute Überschwemmungen in Bolsdorf verhindert. Dafür führe der Bach nun stetig mehr Wasser., schreibt ein Leser.



Ein Leserbrief aus Bolsdorf an unsere Zeitung war der Anlass, beim Bauamt der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein zum Stand der Renaturierung des Gewässers nachzuhaken. In den Jahren 2015 bis 2018 waren in Bolsdorf mehrmals Schäden durch Hochwasser aufgrund von Starkregenereignissen aufgetreten.

„Der Damm im Bereich des Sees im Bolsdorfer Tälchen hilft unserem Ort etwas“, heißt es im Leserbrief. „Ich darf hier die Verantwortlichen einmal loben.“ Doch damit sei der Hochwasserschutz noch nicht beendet, denn nach wie vor erodierten die Uferbereiche des Baches, fährt der Urheber fort. Im Gespräch setzt er hinzu: „Der Bach führt nun eine stetige Menge Wasser mit sich, die seine Sohle zunehmend abträgt.“Weiterhin wolle er über die Fortschritte der Planungen und der weiteren Maßnahmen informiert werden.

Der TV hat nachgefragt: Die Renaturierung des Gewässers erfolge in mehreren Bauabschnitten von der Quelle bis zur Mündung, erklärt Jürgen Mathar, vom Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen der Verbandsgemeinde Gerolstein. „Und zwar je nach Schadenspriorität.“ Die nächste, dringende Maßnahme sei die Umgestaltung der Bachaue entlang der Augustiner-Realschule, des angrenzenden Spielplatzes und am Gelände um die Hillesheimer Sportanlage, sagt Jürgen Mathar.

„Dieser zweite Bauabschnitt ist in Planung und wird voraussichtlich im Winterhalbjahr 2020/2021 in Angriff genommen.“ Die Kosten für die Ausführung werden schätzungsweise rund 1,1 Millionen Euro betragen, Maßnahmenträger ist die VG-Gerolstein, die Planungen obliegen dem Ingenieurbüro Reihsner in Wittlich. Die Renaturierung des Hillesheimer Baches wird im Rahmen der „Aktion blau plus“ vom Land mit 90 Prozent der Kosten gefördert.

„Das inzwischen fertiggestellte Rückhaltebecken im Bolsdorfer Tälchen kann bis zu 7,5 Millionen Liter Bach- und Regenwasser zurückhalten“, berichtet Jürgen Mathar. „Alleine hierdurch ist die Hochwassergefahr für den Stadtteil Bolsdorf weitestgehend gebannt.“ Der positive Effekt sei bei mehreren Starkregenwettern im vergangenen Jahr bestätigt worden.

„Unterhalb des Rückhaltebeckens in Richtung Bolsdorf werden auf der Strecke von rund 600 Metern das Bachbett um zum Teil zwei Meter angehoben und die Bachauen aufgearbeitet. So können nochmals rund 2,5 Wasser in diesem sogenannten Retensionsraum gespeichert werden, bevor sie langsam abfließen“, sagt Mathar.

Die Kosten allein dieses ersten Bauabschnitts hätten rund 800♦000 Euro betragen. Wann mit dem dritten Abschnitt begonnen werde und welcher Teil des Bachs nach der Umgestaltung im Bereich der Realschule und der Sportanlage an die Reihe kommt, sei noch nicht entschieden. „Das müssen wir jeweils mit dem Land abstimmen.“