Kultur : Renommierter Kritiker in Daun

DAUN Hubert Winkels stellt beim Literaturcafé des Kulturkreises Daun am Mittwoch, 6. November, um 20 Uhr im Forum Daun, interessante Neuerscheinungen vor. Der Kritiker ist Mitglied in mehreren Literaturjurys und unter anderem Vorsitzender des Ingeborg-Bachmann-Preises in Klagenfurt, Sprecher des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises und des Preises der Leipziger Buchmesse.

Winkels wird seine Buchliste aktueller Bücher vorstellen und sie besprechen.