Ehrenamt : Hilfe bei Reparaturen

Gillenfeld (red) Das Team des Gillenfelder Reparatur-Cafés bietet am Montag, 11. November, von 15 bis 17 Uhr kleinere Reparatueren an Elektrogeräten, wie Handy oder Computer, Radio, Armbanduhren und vielem mehr im Pfarrheim Gillenfeld an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken