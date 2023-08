„So was von nervenaufreibend“ Anwohner in Retterath tagelang ohne Telefon- und Internetanschluss: Warum es auf einmal ganz schnell ging

Retterath · Ein Kabelstrang der Telekom ist bei Bauarbeiten an Gemeindestraßen in Retterath (Verbandsgemeinde Kelberg) beschädigt worden und hat eine Reihe von Telefon- und Internetanschlüssen lahmgelegt. Die Anwohner fühlten sich hingehalten und wandten sich an unsere Zeitung. Und dann ging es auf einmal doch ganz schnell mit dem Reparieren.

28.08.2023, 13:44 Uhr

Am Dorfbrunnen von Retterath machten Anwohner ihrem Unmut darüber Luft, dass die Telekom einen beschädigten Kabelstrang nicht zeitnah repariert hat. Jörg Gilgenbach (rechts) hatte sich mit dem Anliegen an den TV gewandt. Mittlerweile ist der Schaden behoben. Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

Ohnehin sind die Anwohner der Lindenstraße, des Lerchenwegs und der Brunnenstraße derzeit arg gebeutelt. Seit Ende Mai sind die Straßen in dem Dorf mit 300 Einwohnern eine einzige Baustelle. Sie werden komplett neu gebaut mitsamt der Versorgungsleitungen. Bis Ende des Jahres soll es dauern, bis alles fertig ist. Wenn nicht ein früher Winterausbruch oder anderes ungünstiges Wetter dem Plan noch einen Strich durch die Rechnung macht.