Gesundheitsversorgung : Kein Schnellschuss: Für Sicherung des Rettungsdienstes braucht es langen Atem

Das Gerolsteiner Land darf nicht benachteiligt werden gegenüber anderen Regionen: Die Kommunen fordern den Erhalt der stationären Grundversorgung am Krankenhaus sowie die dauerhafte Sicherung des Notarztdienstes. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein In einem ersten Gespräch haben Verbandsgemeine und Stadt Gerolstein, die bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg angesiedelte Leitstelle der Rettungsdienste in der Region sowie Vertreter des Vulkaneifeler Gesundheitsamtes die Zukunft des Rettungsdienstes sondeiert. Der muss nach der Schließung der Chirurgie am Krankenhaus Gerolstein neu gesichert werden.

„Ich weiß im Moment nichts“, sagt Allgemeinmediziner Florian Dunkel, Leiter des notärztlichen Dienstes, der am Krankenhaus in Gerolstein stationiert ist. „Mir wird gesagt, dass es läuft, aber wie und was läuft, das muss ich noch erfahren.“ Gemeint ist der konkrete Fortschritt im Hinblick auf die Zukunftssicherung des Rettungsdienstes in der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein. In der Tat ist eine vor Wochen verabschiedete gemeinsame Resolution von VG, Stadt Gerolstein und Stadt Hillesheim sowie aller 36 Ortsgemeinden der VG nur ein Meilenstein auf einem bereits langen Weg. Das nach dem Bekanntwerden der Schließung der Chirurgie am St.-Elisabeth-Krankenhaus formulierte Papier (siehe Infobox) fordert den Erhalt der stationären Grundversorgung am Krankenhaus, die dauerhafte Sicherung des Notarztdienstes und einen rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Krankentransportwagen (KTW). Der soll angesichts der künftig vermehrten Transporte chirurgischer Fälle nach Daun den Rettungstransportwagen (RTW) entlasten und eine sichere Versorgung der Menschen in der Verbandsgemeinde gewährleisten helfen. Die Resolution mündet in der Forderung nach einem Runden Tisch unter Einbeziehung der für den Rettungsdienst zuständigen Kostenträger, der beim Kreis Trier-Saarburg angesiedelten Rettungsleitstelle und dem Innenministerium.

Er soll von der Kreisverwaltung Vulkaneifel angestoßen werden. Vergangene Woche hat nun ein erstes Gespräch stattgefunden, um die Dinge in Bewegung zu bringen. „Das wird alles seine Zeit brauchen“, schildert VG-Bürgermeister Hans Peter Böffgen den langen Atem, der offenkundig angebracht ist. Sowieso ist nicht alles an der Problematik neu. „Der Handlungsbedarf entstand bereits 2017 weit vor der Schließung der Chirurgie, als klar wurde, dass die Rettungszeiten im nördlichen Bereich der heutigen Verbandsgemeinde teils zu lang waren. Es gab eine gewisse Unterversorgung, deren Bewältigung die neue VG-Verwaltung 2019 quasi erbte. Hinzu kamen dann ein neues Landesrettungsdienstgesetz und die Notwendigkeit, den Krankenhausstandort zu sichern“, erklärt der Verwaltungschef.

Info „Nicht Patienten ,zweiter Klasse’ werden“ Auszug aus der Resolution von VG und der Kommunen: „Zum Jahresende 2020 wurde die stationäre Chirurgie am Standort des Krankenhauses Gerolstein geschlossen. Im Nachgang wurde bekannt, dass der Chefarzt der Inneren Abteilung zum 30. Juni 2021 sein Arbeitsverhältnis gekündigt hat. Die Menschen im Gerolsteiner Land sind massiv verunsichert, wie sich die stationäre Grundversorgung weiterentwickeln wird. Sollte die Grundversorgung entfallen, haben 4800 Menschen – die überwiegend in der VG Gerolstein leben – im Einzugsbereich des Krankenhauses Gerolstein künftig mehr als 30 Minuten PKW-Fahrstrecke, um das nächste Krankenhaus der Grundversorgung zu erreichen. Eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in diesem für die Menschen besonders sensiblen Bereich, wie der Gesundheitsversorgung, ist darin nicht erkennbar. Die Patienten im Gerolsteiner Land dürfen künftig nicht zu Patienten „zweiter Klasse“ werden...Landesregierung und Krankenhausträger sind aufgefordert, alles dafür zu tun, das Krankenhaus Gerolstein mindestens in seinem jetzigen Bestand dauerhaft zu sichern. Darunter verstehen wir den Erhalt einer funktionierenden Inneren Abteilung, der lntensivbetten, chirurgischen Ambulanz und Psychiatrischen Fachabteilung.“

Um eine Lösung zu finden, müsse ein schlüssiges Konzept erarbeitet werden, um auf seiner Basis auch die Frage der Finanzierung von zusätzlichen KTW-Einsatzzeiten zu regeln. An der hängt letztlich die Umsetzung. „Die Landesregierung, die Kreisverwaltung Trier-Saarburg und die Krankenkassen sind gefragt, um mitzuziehen. Alles läuft letztlich bei der Leitstelle in Trier zusammen, und in der Region Trier gibt es viele Flächen, die genauso wie wir betroffen sind. Am Ende muss es in der Gesamtheit neu überarbeitet werden.“

Das Fundament für die Beurteilung der Finanzierbarkeit liefern konkrete Zahlen über die Einsätze, die bis Ende März erhoben und anschließend analysiert werden.

Die nächste Sitzung, die Ende April geplant ist, soll dann bereits entsprechende Daten präsentieren und die Basis für Gespräche mit den Krankenkassen liefern. „Ich hoffe, dass uns nicht ausgerechnet Corona die Zahlen verzerrt. Denn überall ist zu beobachten, dass es pandemiebedingt weniger Rettungseinsätze gibt als üblich.“ Eine größere Zurückhaltung von Patienten und größere Scheu auch vor eigentlich notwendigen Behandlungen aus Angst, sich im Krankenhaus zu infizieren, können dafür Ausschlag gebende Gründe sein.