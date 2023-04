Medizinische Versorgung Kreis Vulkaneifel investiert Millionen für Neubau und Sanierung von Rettungswachen

(sts) Allein vier Millionen Euro entfallen auf den Neubau der Rettungswache und der Integrierten Leitstelle in Trier. Das Projekt, das zusammen mit der neuen Hauptfeuerwache gegenüber den Thermen entsteht, ist in der jüngsten Sitzung des Kreistags vorgestellt worden. In der Vergangenheit wurde der Bau von Rettungswachen durch die jeweils betroffenen Landkreise selbst finanziert und baufachlich begleitet. Mit der Novellierung des Rettungsdienstgesetzes 2020 wurde das geändert, so dass die Kommunen in einem Rettungsdienstbereich die Kosten gemeinsam tragen. Das heißt, wenn der Landkreis Vulkaneifel eine Wache baut oder saniert, beteiligen sich die Nachbarlandkreise an der Finanzierung – genauso umgekehrt.