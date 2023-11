Hotelpläne offenbar vom Tisch Land schickt doch keine 500 Flüchtlinge nach Stadtkyll

Die Nachricht lässt aufhorchen. Der Eifeler FDP-Landtagsabgeordnete Marco Weber teilt am späten Montagnachmittag mit: „Soeben haben wir die Mitteilung aus dem Integrationsministerium erhalten, dass in Stadtkyll keine Flüchtlinge untergebracht werden.“ Weber sagt weiter, dass er die Entscheidung, die allerdings vom zuständigen Ministerium noch nicht bestätigt wurde, begrüße. Weber: „Der Standort Stadtkyll ist schlicht und einfach nicht für die Unterbringung geeignet. Rheinland-Pfalz will den geflüchteten Menschen helfen. Es bringt aber nichts, die betroffenen Kommunen zu überlasten.“