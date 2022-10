Bauvorhaben : Richtfest an der Junior-Uni Daun

Richtfest an der Junior-Uni Daun: Bauleiter Erich Doll und Arbeiter Thomas Feiden machen den mit bunten Bändern verzierten Kranz am Kranseil fest. Und dann geht es hoch hinaus. Foto: TV/Mario Hübner

Daun Wichtiges Etappenziel beim Prestigebauprojekt: 15 Monate nach dem Spatenstich wird Richtfest an der Junior-Uni in Daun gefeiert. Während die Kosten von geplant 12,5 Millionen Euro wohl deutlich steigen werden, steht der Zeitplan nach wie vor: Im einem Jahr soll Eröffnung sein.

Bauleiter Erich Doll und Arbeiter Thomas Feiden machen den mit bunten Bändern verzierten Kranz am Kranseil fest, Kranführer Werner Schauff bugsiert per Fernbedienung das Schmuckstück in die Höhe, bis es über dem 29,2 Meter hohen Turm hängt, drinnen sagt Zimmermann Florin Stoll vor der versammelten Festgemeinde den Richtspruch auf und – guter Brauch, denn Scherben bringen bekanntlich Glück – schmettert das Sektglas auf den Boden: Richtfest am imposantesten Bauwerk in der (neueren) Geschichte Dauns: der Junior-Uni.

Und es sind viele gekommen, um dieses Etappenziel zu feiern: das Ehepaar Peter und Doris Lepper, Ideengeber und Finanziers (über ihre Lepper-Stiftung) des Millionenprojekts, Architekten und Planer, Vertreter der Behörden und aus der Politik und – ganz wichtig – einige Handwerker. Denn die haben bereits Beachtliches seit dem Start Ende Juni 2021 geleistet – und müssen auch noch weiter ranklotzen, damit es mit der Eröffnung im Herbst 2023 klappt.

Info Junior-Uni: Zahlen und Daten zum Bau Die Junior-Uni Daun wird auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Areal der ehemaligen Brotfabrik in Daun errichtet. Rund 5000 Quadratmeter Raumfläche werden zur Verfügung stehen. Auf drei der sieben Etagen werden sich verschiedene Seminarräume befinden sowie unter anderem ein Chemie- und Physiklabor, ein Forscherraum eine Labor für unterschiedliche Medien. Im sechsten Geschoss wird das Audimax, der große Vorlesungssaal untergebracht, darüber, die Techniketage des gesamten Gebäudes. In den unteren Etagen werden überwiegend die Büros der Lehrenden sowie Verwaltungsleute sein. Zwei Etagen werden für die Dualen Studiengänge freigehalten, die künftig ebenfalls angeboten werden sollen.

Das Bauvorhaben ist in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung: Neben der besonderen Architektur (es entsteht ein bunter Turm mit viel Glas an der Fassade, aber ohne Ecken) sind es allein die Ausmaße des siebenstöckigen Gebäudes (siehe Extra) sowie der Standort in Innenstadtnähe (und nicht auf der grünen Wiese), die besondere Anstrengungen erfordern.

Und da sind ja auch noch die Probleme, die Firmen und das benötigte Material zeitnah und überhaupt zu bekommen.

Mit der Junior-Uni kommt Farbe ins Stadtbild. Foto: TV/GNA Architekten GbR

Und natürlich die gestiegenen Kosten. Dazu sagt Tyrone Winbush, Sprecher der Lepper-Stiftung, die das Vorhaben zu 100 Prozent finanziert: „Die Kosten waren zunächst auf etwa 12,5 Millionen Euro geschätzt worden, aber angesichts der Kostenentwicklung gehen wir inzwischen von einer deutlich höheren Summe aus.“ Mit wie viel konkret gerechnet wird, sagt er nicht.

Foto: TV/Mario Hübner

Dafür aber etwas zum Baufortschritt: „Es geht nach wie vor gut voran, wir liegen im Zeitplan.“ Und der sieht aktuell eine Eröffnung im Spätsommer/Herbst 2023 vor.

Welch ein Ausblick auf Daun. Foto: TV/Mario Hübner

Peter Lepper sagt zu dem Prestigeprojekt: „Wir waren, nachdem wir die Junior-Uni in Wuppertal besucht haben, von Anfang an hellauf begeistert.“

Und wer ihn kennt, weiß: Wenn er etwas gut findet und will, dann wird es auch gemacht. Daher steht nun nach 15 Monaten Bauzeit bereits der imposante Rohbau einer künftigen Bildungseinrichtung, die andere Redner an diesem Tag noch wahlweise als „Leuchtturm“ oder „außergewöhnliches Bildungsangebot“ mit „Strahlkraft weit über die Eifel hinaus“ bezeichnen werden.

Peter Lepper sieht darin ein „kostenloses und außerschulisches Bildungsangebot, das die Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen fördern und langfristig auch einen Beitrag zur Fachkräftesicherung vor Ort leisten wird“. Denn erstens sollen künftig dort auch Duale Studiengänge (Stichwort Fachkräfte) angeboten werden, und zweitens ist die Einrichtung beileibe nicht nur für Eliten gedacht, sondern auch für „Kinder aus bildungsfernen Familien“, wie es Professor Helmut Willems sagt, der aus Daun stammt und zum Beraterteam gehört. In Anlehnung an den Standort bringt er es auf den Punkt: „Von der Brotfabrik zur Denkfabrik.“

Aktuell kann man eine gute Vorstellung davon bekommen, wie das Gebäude einmal aussehen wird, wenngleich die prägnantesten Teile, viel Glas und viel Farbe, noch fehlen. Der siebengeschossige Rohbau steht, das oberste Geschoss ist Mitte September fertiggestellt worden. In den Etagen, die derzeit noch durch Bautreppen verbunden werden, sind bereits Trockenbauwände installiert worden.

Die Junior-Uni entsteht direkt an der Umgehungsstraße B 257 – auf dem Gelände der ehemaligen Brotfabrik, wo bis 2015 noch gebacken wurde. 2019 hat die Eifel­ion GmbH das Areal gekauft, die zur Firmengruppe von Peter Lepper gehört. In unmittelbarer Nähe im „Alter Weg“ entsteht zudem ein Gebäude mit zwölf Wohnungen – primär für die Dozenten gedacht.

Der Stadtrat hat einstimmig den Weg dafür freigemacht. Wer sich anschauen will, wie das Haus aussehen wird, kann das in der Maria-Hilf-Straße in Daun tun: Das künftige Gebäude wird baugleich mit denen der zwei dort stehenden Mietshäuser errichtet.

2020 wurde das Konzept der Junior-Uni präsentiert: eine Lehr- und Forschungseinrichtung für junge Menschen zwischen vier und 20 Jahren, die – laut Stiftung ohne Notendruck und unabhängig vom Sozial- und Bildungshintergrund – vor allem in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT), aber auch in den Gebieten Kunst und Kultur (Musik, Tanz, Theater) lernen und forschen können.

Am wissenschaftlich-pädagogischen sind zwei Professoren mit Eifeler Wurzeln maßgeblich beteiligt: Rudi Balling hat sich als Genetiker einen Namen gemacht und stammt aus dem Dauner Stadtteil Pützborn, Helmut Willems, Soziologe von der Universität Luxemburg, ist in der Kreisstadt geboren.

Und es gab bereits Kurse der Junior-Uni Daun, wenngleich im Kunden- und Logistikzentrum der Firma Technisat in Daun-Boverath: einen Kurs „Piraten – Gefahr auf hoher See“ (mit Gastdozenten der Junior-Uni Wuppertal“ sowie einen Kurs „Mond und himmlische Riesen“ (in Zusammenarbeit mit der Astronomischen Vereinigung Vulkaneifel) statt. Und alle waren rasch ausgebucht. Für die Stiftung ein Zeichen „dass die Entscheidung, eine Junior- Uni in Daun zu errichten, richtig ist, und die Bevölkerung Lust darauf hat“.

