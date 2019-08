Hillesheim (mh) Nicht nur Hillesheim hat mit Gabi Braun (links) eine neue Stadtbürgermeisterin, auch in den beiden Hillesheimer Stadtteilen ist die Riege der Ansprechpartner nun komplett (von links): In Niederbettingen leiten die Geschäfte Ortsvorsteher Rainer Linden und Stellvertreterin Martina Mohr, in Bolsdorf Rainer Cornesse und Ottmar Brück. Der Stadtrat hat das eigenverantwortliche Budget für die beiden Stadtteile auf jährlich 2000 Euro festgelegt. Foto: Mario Hübner. Foto: TV/Mario Hübner