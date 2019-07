Gesundheit : Groß, giftig, gefährlich

Die tellerförmigen Blüten begeisterten im 19. Jahrhundert als Zimmerpflanze. Foto: Frank Auffenberg

Gerolstein Der Vulkaneifelkreis hat dem Riesenbärenklau schon vor vielen Jahren den Kampf angesagt, doch so richtig will sich das in der Eifel nicht heimische und zudem sehr gefährliche Gewächs nicht zurückdrängen lassen.

Von Frank Auffenberg

Der Anblick ist schon recht prachtvoll: Überall entlang des Treisbachs bei Lissingen stehen meterhohe Pflanzen an Ufer und Böschungen. Meter hoch ragen die Stiele auf, große weiße tellerförmige Doldenblüten recken sich in den Himmel. Doch so hübsch die aus der Entfernung an gigantische Schafgarben erinnernden Blüten auch sein mögen, so groß die Versuchung auch ist eine der „Blumen“ zu pflücken, die Devise lautet: Bloss nicht anfassen, schon recht nicht tagsüber. Die gesamte Pflanze stößt nämlich bei Berührung ein Gift aus, das erst im Licht sein volle Wirkung entfallt und zu schweren Verbrennungen führen kann.

Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt die auch als Herkulesstaude bekannte hier eigentlich nicht heimische Pflanze die Behörden. „Der Landkreis Vulkaneifel hat in den letzten Jahren durch verschiedene Aktionen versucht die Verbreitung einzudämmen“, sagt die Kreis-Pressesprecherin Meike Welling. Beispielsweise habe es verschiedene Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des Jobcenters der Kreisverwaltung Vulkaneifel gegeben, bei denen über längere Zeiträume viele Flächen, insbesondere entlang der Kyll „gesäubert“ worden seien.

Info Bei Hautkontakt bloss kein Sonnenlicht Vermutlich im 19. Jahrhundert wurde der Riesenbärenklau aus dem Kaukasus als Zierpflanze nach Mitteleuropa eingeführt. Die Pflanze gehört zu den Doldenblütlern und wird auch Herkulesstaude oder Bärenkralle genannt. Die Staude wächst in der Regel zweijährig, im zweiten Jahr schießt sie oft in kurzer Zeit nach oben und wird bis zu drei Meter hoch. Die größte bisher gemessene Pflanze, die ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen wurde, erreichte eine Höhe von 3,65 Metern. Die Wurzeln reichen bis zu 60 Zentimeter in die Erde. Pro Pflanze können bis zu 30♦000 Samen erzeugt werden, die im Boden bis zu sieben Jahren keimfähig sind. Sie sind nicht flugfähig, aber schwimmen sehr gut. So verbreitet sich der Riesen-Bärenklau besonders schnell an fließenden Gewässern. Der Saft der Pflanze wirkt bei Hautkontakt phototoxisch, das heißt, bei Sonneneinstrahlung entfaltet sich erst die ganze Kraft des Gifts und führt zu schweren Verbrennungen.

„Ein Augenmerk wurde hier besonders auf schutzwürdige Biotope und Naturschutzgebiete gelegt“, sagt Meike Welling. Der Natur- und Geopark Vulkaneinfel habe außerdem Aktionen am Üßbach und seinen Nebengewässern umgesetzt. Auch die Fläche am Treisbach sei bekannt. „Es gab in der Vergangenheit bereits einen Einsatz der Bundeswehr, die die Pflanzen suksessive entlang des Baches entfernt hat“, sagt Meike Welling. Da die Maßnahme jedoch schon etwas zurückliege müsse sie nochmals wiederholt werden. „Leider fehlen derzeit Mittel, Arbeitskräfte und entsprechende Fördergelder“, sagt sie. Gerade an fehlenden Mittel scheitert die konzentriertere Zurückdrängung der Herkulesstaude. „Mittlerweile sind in großen Teilen die Fördermittel erschöpft.

Auch propagiert die oberste Naturschutzbehörde des Landes Rheinland-Pfalz schon seit längerem, dass der Kampf gegen die Ausbreitung des Riesenbärenklaus als verloren gilt – auch weil es unter anderem keine biologischen Feinde gibt“, sagt Meike Welling.

Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Vulkaneifel sieht die Sache allerdings anders. „Sie vertritt die Auffassung, dass die Ausbreitung dieser Pflanze zumindest auf biotopisch wichtigen Naturschutzräumen eingedämmt beziehungsweise verhindert werden sollte“, teilt das Kreispresseamt mit. Auch auf die Ausbreitung an halb-öffentlichen und öffentlichen Plätzen soll geachtet werden, um den Kontakt der Bürger mit dem Gift der Pflanze zu verhindern.

Beim Vulkaneifelkreis setzt man weiter auf einen Zusammenschluss aller Betroffenen. Letztlich ist die Bekämpfung der invasiven Neophyten eine Angelegenheit die ALLE, sprich Naturschutzbehörden, Wasserbehörden, Naturparke und Ordnungsämter gemeinsam angeht.

Am Treisbach breitet sich die giftige Herkulesstaude trotz bereits umgesetzter Maßnahmen weiter aus. Foto: Frank Auffenberg