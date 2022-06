Rock am Ring 2022 : „Alter, Rock am Ring ist zurück, Leute“ – mit den Donots beginnt ein Festival wie vor Corona

Bei der ersten Band, den Donots, drängen sich die Fans vor der Bühne. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Nürburg Nach zwei Jahren Festival-Pause ist Rock am Ring wieder zurück – mit 90.000 Fans auf dem ausverkauften Nürburgring. Als erstes rocken die Donots auf der Hauptbühne und geben die Devise für das ganze Wochenende vor.

„Alter, Rock am Ring ist zurück, Leute!“ Als Ingo, Sänger der Band Donots, den Satz in die Menge schreit, toben die Fans. Die Donots eröffnen das Festival um zwei Uhr nachmittags an diesem Freitag. Und sie geben das Motto vor, das sich wohl durch das ganze Festival ziehen wird: Der Ring ist zurück. Endlich wieder – nach zwei Jahren Pause.

Rock am Ring: Tausende Fans dicht gedrängt vor der Utopia Stage

Die Fans stehen dicht gedrängt vor der Hauptbühne, keine Abstände, Bandshirt an Bandshirt, manche oberkörperfrei, viele mit Kappen und anderen Kopfbedeckungen. Denn es ist heiß an diesem Nachmittag. Die Sonne brennt, die Stimmung steigt. Auch dank Ingo, der nicht nur singt, sondern auch noch Witze reißt. „Ich wusste überhaupt nicht, ob ich es überhaupt noch kann“, ruft er – nach zwei Jahren Konzert-Pause wieder auftreten. Deshalb hat er sich YouTube-Videos von Konzerten angeschaut. Unter anderem von einem Auftritt der Band Rage Against The Machine. „Springen die Leute bei euch auch so, Papa?“, habe seine Tochter gefragt. Ja, war Ingos Antwort – und deswegen fordert er alle heraus: „Wollt ihr für Kindertränen verantwortlich sein? Spring, Rock am Ring!“

Corona ist vergessen - Alles für den Moshpit

Moshpits öffnen sich, die Fans springen gegeneinander, streckt die Arme im Takt nach oben, feiern, dass sie wieder feiern können. Abstände, Masken, Desinfektionsmittel – alles vergessen. Das ist auch die Grundstimmung bei Rock am Ring. Niemand trägt Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten in der Menge ist nicht. Schließlich ist das auch nicht vorgeschrieben – für das Festival gibt es keine Corona-Regeln. Also eigentlich alles so wie früher. Der Ring ist zurück.