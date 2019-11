Benefizkonzert : Rocken für den guten Zweck

Gillenfeld (red) Die Band „Living Wrecks“ spielt am Samstag, 23. November, ab 19 Uhr ein Benefizkonzert in der Mehrzweckhalle in Gillenfeld. Zu hören gibt es Rockmusik der 60er und 70er Jahre. Der Erlös wird einer Einrichtung in Gillenfeld zu Gute kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken