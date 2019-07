Musical : The Rocky Horror Show erleben

Rocky Horror Picture Show. Foto: Trierischer Volksfreund/Peter Seydel

Mayen (red) Bei den Mayener Festspielen gibt es für das Musical „The Rocky Horror Picture Show“ zwei Zusatzvorstellungen am Mittwoch, 21. August, und Donnerstag, 22. August, jeweils um 20 Uhr. Tickets sind ab sofort erhältlich bei Bell Regional, Touristikcenter, Rosengasse 5, Mayen unter der Ticket-Hotline 02651/494942 oder per E-Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de sowie im Online-Ticketing unter www.burgfestspiele-mayen.de

