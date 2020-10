Hoher Besuch : Busbahnhof, Rathaus, Turnhalle — Gerolstein bittet Minister um Hilfe

Der rheinland-pfälzische Innenminister und SPD-Vorsitzende Roger Lewentz (Dritter von links) macht sich in Gerolstein über anstehende Projekte schlau – wie den von der Stadt beabsichtigten Kauf und Abriss des Postgebäudes, wo ein zentraler Busparkplatz entstehen soll. Foto: TV/Mario Hübbner

Gerolstein Roger Lewentz informiert sich in Gerolstein über zentrale geplante Bauvorhaben und sagt die Unterstützung des Landes zu.

Der rheinland-pfälzische Innenminister und SPD-Vorsitzende Roger Lewentz hat sich auf Einladung der Landtagsabgeordneten Astrid Schmitt in Gerolstein über wichtige anstehende Bauprojekte informiert. Konkret ging es um einen zentralen Omnibusbahnhof an der Stelle des jetzigen Postgebäudes, den Rathausneubau und eine neue Turnhalle für die Grund- und Realschule plus, über die Stadtbürgermeister Uwe Schneider (SPD) und Hans Peter Böffgen (parteilos), Bürgermeister der fusionierten Verbandsgemeinde Gerolstein, informierten.

Wegen der Corona-Pandemie war der Besuchertross deutlich verkleinert worden – so waren weder die Fraktionsvorsitzenden von Stadt- und Verbandsgemeinderat noch die SPD-Kandidatin für die Landratswahl, Julia Gieseking, eingeladen. Also in der Tat mehr ein Informations-, denn ein Wahlkampfbesuch.

Stadtbürgermeister Schneider erläuterte dem hochrangigen Gast das Vorhaben der Stadt, die das Postgebäude kaufen und abreißen und an dessen Stelle einen zentralen Omnibusparkplatz bauen will.

Innenminister Lewentz sagte: „Die Bahn investiert in unmittelbarer Nachbarschaft groß, da macht dieses Vorhaben Sinn. Wir werden es unterstützen.“

Es wurde daher vereinbart, zeitnah ein Abstimmungsgespräch in Mainz zu führen. Auch die Idee eines neuen Rathauses in Gerolstein (anstelle des sanierungsbedürftigen jetzigen Rathauses) als zentralem und dann einzigem Verwaltungssitz in der fusionierten VG Gerolstein, die Bürgermeister Böffgen vorbrachte, fand beim Innenminister Gehör. Er sagte: „Wir haben beim Fusionsprozess 60 Prozent Landesförderung zugesagt, und dazu stehen wir.“

