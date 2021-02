Spende : Rotaract Club spendet für Kinder

Daun Schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen in der Krise beizustehen, sie zu ermutigen und ihnen eine Perspektive zu zeigen, ist das Ziel von Herzenswünsche e.V. Die Erfüllung eines Wunsches trägt entscheidend dazu bei, den oft sehr belastenden Klinikalltag besser zu bewältigen.

In Zusammenarbeit mit der lokalen Designerin Julia Lenartz von JutDesign in Daun wurden weihnachtliche Jutebeutel in einem „The most wonderful time…“- Design entworfen. Durch den Verkauf der Beutel über den Instagram Account des Clubs konnten innerhalb des Aktionszeitraumes insgesamt 400 Euro erzielt und gespendet werden.