SPENDE : Round Table Daun spendet Lernmaterial

Ganz im Zeichen seiner Zielsetzung Gutes zu tun, spendet der Round Table 168 Daun aus den Erlösen des Bällerennens „StArk- strukturierte Arbeitskisten“ an das St. Laurentius-Förderzentrum Daun. Damit kann es gelingen, schwerstbehinderte, autistische und in ähnlicher Weise in ihrer Entwicklung beeinträchtigte jugendliche Schüler bedarfs- und altersgerecht zu fördern, um sie auf spätere berufliche und persönliche Herausforderungen vorzubereiten. Mit diesen Arbeitskisten werden Lernsituationen erschaffen, die der Wahrnehmungsverarbeitung und den Denkmustern der Schüler entsprechen. Damit wird das Lernen auf räumlich, zeitlich, organisatorisch und visuell strukturierter Ebene ermöglicht. Genutzt werden die Kisten in der Werkstufe hauptsächlich innerhalb des Arbeitslehre Unterrichts als berufsvorbereitende Maßnahmen. Round Table ist eine internationale Verbindung junger Männer mit mehr als 3.500 Mitgliedern in Deutschland. Ziele des Clubs sind der Dienst an der Allgemeinheit, der Austausch von beruflichen und privaten Erfahrungen der Mitglieder untereinander sowie die Pflege neuer Freundschaften im In- und Ausland. Thomas Lamberty (Präsident Foto: Round Table 168 Daun, 2.v.links) und Thomas Klassmann (Round Table 168 Daun, 1.v.rechts) übergeben „StArk- strukturierte Arbeitskisten“ an Heinz - Peter Schneider (Schulleiter, 1.v.links), Simone Fischer (Erzieherin, 3.v.links), Walter Arnold (Vorsitzender vom Förderverein, 3.v.rechts) und Tanja Hallebach (Erzieherin, 2.v.rechts) vom St. Laurentius-Förderzentrum Daun. Info: www.rt168.de Foto: Sergej Spenst. Foto: tv/Sergej Spenst