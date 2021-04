Soziales : Gemeindeschwestern in Gerolstein: Seit einem Jahr im Einsatz für Ältere

Gerolstein (red) Michaela Merx und Elisabeth Reinarz kümmern seit sich Februar 2020 als Fachkräfte im Projekt Gemeindeschwester plus um ältere Menschen über 80 Jahre in den Gemeinden der Verbandsgemeinde Gerolstein.

Häufig sind Michaela Merx und Elisabeth Reinarz Gesprächspartner und Zuhörer, sie beraten in Fragen der Ernährung, der Bewegung und stellen Kontakte zu anderen Senioren, Gruppen oder Institutionen in der Seniorenarbeit und Beratungsstellen her. Die Gemeindeschwestern plus bieten auf eigenen Wunsch auch persönliche Bewegungsangebote an oder informieren über Angebote vor Ort oder geben Wünsche und Bedürfnisse an entsprechende Stellen weiter.