Freizeit : Rückkehr des Wolfs ist Thema im neuen Wanderführer

Schleiden (red) Den Nationalpark Eifel abseits bekannter Pfade zu erkunden ist etwas für wahre Naturliebhaber und Wanderfreunde. „Quer durch – mitten drin: In vier Tagen durch den Nationalpark Eifel“ – das ist das Motto des Wildnis-Trails, bei dem Wanderer auf 85 Kilometern den gesamten Nationalpark Eifel der Länge nach durchqueren und das Großschutzgebiet fernab der Hauptrouten entdecken können.

Nun ist der neue Wanderführer mit dem Titel „Der Wildnis-Trail im Nationalpark Eifel“ in frischer Aufmachung in der Reihe der Themen-Touren in seiner dritten Auflage im Bachem Verlag erschienen. Erstmals sind aktuelle Themen wie die Rückkehr des Wolfs oder die Ausweisung des Nationalparks zum Internationalen Sternenpark berücksichtigt.