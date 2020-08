Öffentlicher Nahverkehr : Mehr Mobilität durch Rufbusse

Kelberg Mit Rufbussen ergänzt der Verkehrsverbund Region Trier seit Dezember 2018 sein Liniennetz auch in der Vulkaneifel. Orte, die bislang nur wenig angefahren wurden, sind somit besser ans Netz angebunden.

Im Einsatz sind sowohl Busse, aber auch Taxen, die einem festen Fahrplan folgen. Sie kosten keinen Aufpreis zum herkömmlichen VRT-Tarif. Fahrgäste informieren sich am Fahrplan an der Haltestelle, in der VRT-App auf ihren Telefonen oder auf der Internetseite www.vrt-info.de über ihre Verbindung und können sie bis eine Stunde vor der Abfahrt unter Telefon 0651/99987899. Ab neun Personen muss eine Buchung mindestens 24 Stunden vorher erfolgen. Die Tickets können beim (Ruf-)Busfahrer und über die App „VRT Fahrplan“ gekauft werden.