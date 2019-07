Kultur : Spanische und fieberhafte Nächte

Daun-Gemünden Man nehme zwei Abende am Gemündener Maar, nenne sie einmal Spanische Nacht und zum zweiten Night Fever und das ergibt zusammen rund 1700 Zuschauer am Freitag und Samstag bei Klassiker auf dem Vulkan.

Wenn der Torero in den Kampf zieht, Carmen sich gegen ihre Gefangennahme wehrt oder eine zierliche Flamenco-Tänzerin ihren Stolz zur Gitarrenmusik demonstriert und zu guter Letzt und der Überraschung aller in ihrem Kostüm ins Wasser springt, dann ist das die Spanische Nacht bei Klassiker auf dem Vulkan.

Markus Elsner hat als musikalischer Leiter eine Mischung aus klassischen und folkloristischen Stücken zusammengestellt. Die Frankfurter Sinfoniker, Mezzosopranistin Cornelia Lanz, Tenor Han-Bo Jeon und das Flamenco-Ensemble Mellavida bringen den rund 700 Gästen ein Stück spanische Musikkunst nahe. Auf der Liegewiese des Gemündener Maars lauschen sie entspannt oder klatschen im Rhythmus der Musik mit. Am Ende bekommen sie sogar ein Feuerwerk geboten.

Aber für geschlossene Augen ist eigentlich keine Zeit, denn spätestens mit den Disco-Klängen aus Saturday Night Fever wird aus der Liegewiese eine Tanzarena für rund 1000 Besucher. Auch wenn die Bewegungen nicht mehr ganz so geschmeidig wirken, wie zu ihrer Discowellen-Zeit in den 1970er Jahren, haben die Tänzer sichtlich Spaß. „Das war doch unsere Musik damals, da muss man einfach mitmachen“, ruft einer aus einer ganzen Gruppe heraus und will auch die Nachbarn animieren.