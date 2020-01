Wanderung : Wanderung rund um Reifferscheid

Reifferscheid (red) Der Eifelverein Reifferscheid lädt für Sonntag, 12. Januar, zu einer Winter-Rundwanderung ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz in der Ortsmitte in Reifferscheid. Die Wanderung dauert etwa 2,5 Stunden.