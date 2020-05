Dorfwettbewerb im Vulkaneifelkreis : Die Jury kommt erst im nächsten Jahr

Daun Alle Runden des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ sind um ein Jahr verschoben.

Fragen rund um den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beantworten die Beauftragen der Kreisverwaltung Markus Kowall unter Telefon 06592/933-578 sowie Christine Schmidt unter Telefon 06592/933-576. Interessenten können sich auch per E-Mail an dorferneuerung@vulkaneifel.de an die Verwaltung wenden.

Im Mittelpunkt steht das Engagement der Dorfgemeinschaft nach dem Motto „Was haben wir bislang erreicht? Was tun wir für die Zukunft?“. Dabei werden die Leistungen unter Berücksichtigung der individuellen Ausgangslage und der Möglichkeiten der Einflussnahme der Dorfgemeinschaft auf die Dorfentwicklung bewertet. Honoriert wird in erster Linie die Qualität der Entwicklungsschritte und nicht nur das erreichte Niveau.

Der Dorfwettbewerb bietet die Möglichkeit der unmittelbaren Beteiligung der Bevölkerung an der Weiterentwicklung des eigenen Heimatortes. Jung und Alt, Einzelpersonen oder Vereine – sie alle können mitmachen und sich in ihr Dorf einbringen. Die Kreisverwaltung der Vulkaneifel ruft alle Bürger dazu auf, sich in den Wettbewerb einzubringen. Auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene werden die Jurys in den Jahren 2021 und 2022 ihre Runden drehen.