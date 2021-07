Ehrung für Rennfahrerin : Nürburgring erhält Sabine-Schmitz-Kurve

Nürburg Sabine Schmitz gewann als erste Frau das 24-Stunden-Rennen und gilt als „Königin der Nordschleife“. Im März war die Rennfahrerin im Alter von 51 Jahren verstorben. Nun erhält sie ihre eigene Kurve.

Ein fröhliches Lachen und ein offenes Ohr für jeden Fan – so bleibt Sabine Schmitz in Erinnerung. Geboren und aufgewachsen am Nürburgring hat sie fast ihr gesamtes Leben an und auf der Nordschleife verbracht. Mehr als 30 Jahre lang hat sie dort erfolgreich Rennautos am Limit gefahren oder auch mal ihre Oma über die Strecke zum Friseur gebracht. Insgesamt waren es am Ende mehr als 33 000 Runden. Mal am Steuer des BMW-Ringtaxis, mal mit einem Van für die TV-Produktion „Top Gear“ oder im Porsche von Frikadelli Racing. 1996 und 1997 siegte sie beim 24-Stunden-Rennen als erste und bislang einzige Frau – damals im sogenannten „Eifelblitz“.