Porträt : Eine Eifelerin und ihre Leidenschaft für die Kelten

STEINEBERG Warum Sabine Koch aus Steineberg die Geschichte des Volksstamms für sich entdeckt und zu ihrem Lieblingshobby erklärt hat.

Als Nebenberuf gibt Sabine Koch aus Steineberg „Weberin in Heimarbeit“ an. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich nämlich intensiv mit dem Leben der Kelten. Zu diesem Hobby ist sie gekommen, als sie sich vor drei Jahren für einen Autorenkurs das Thema Kelten aussuchte und im Keltendorf Otzenhausen im Saarland ausgiebige Recherchen über diese Volksgruppe anstellte. Im Februar 2020 nahm sie an einem Kurs teil, in dem ihre keltischen Schuhe aus Rindsleder entstanden. Sie war von ihren neuen Erfahrungen so begeistert, dass sie sich entschied, Vereinsmitglied der „Hochwaldkelten“ in Otzenhausen zu werden.