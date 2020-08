Justiz : Drei Jahre Haft wegen Vergewaltigung

Trier/Sarmersbach (mh) Das Landgericht Trier hat einen 29-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Juli 2019 in Sarmersbach im Anschluss an das Eifelrallye-Festival eine ihm unbekannte Frau vergewaltigt hat.

