Vereine : Sammler treffen sich am Sonntag

Gerolstein (red) Die Briefmarken- und Münzsammler treffen sich auf Einladung des Briefmarken- und Münzsammlervereins „Eifelland“, Gerolstein am Sonntag, 1. März, von 10 bis 12 Uhr im Vereinslokal „Café am Brunnenplatz “ in der Raderstraße 7b in Gerolstein.



