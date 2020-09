Kirche : Samstags-Matinee in Daun

Daun Pastor Hoffman lädt am Samstag, 19. September, um 11.30 Uhr zur Samstags-Matinee in die St. Nikolaus-Kirche in Daun ein. Auf dem Programm stehen musikalische Darbietungen sowie das Vorlesen von Texten und Kunst.