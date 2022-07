Verkehr : Bauzüge weiter auf der Eifelstrecke unterwegs

Gerolstein (mh) Auf der von der Flut zerstörten Eifelstrecke nahe Gerolstein gehen die Bauarbeiten weiter voran. Hier passiert gerade ein mit Schotter beladener Bauzug die Erlöserkirche von Gerolstein in Richtung Densborn.

Die zum reißenden Strom angeschwollene Kyll hatte in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 stellenweise weite Teile des Gleisbetts weggeschwemmt, sodass die Gleise in der Luft hingen. Weitere Beiträge zur Flutkatastrophe und ihrer Aufarbeitung ein Jahr später finden Sie in unserem Dossier. Foto: Mario Hübner