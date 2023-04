Bei den Sanierungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke zwischen Birresborn und Gerolstein kam am Donnerstag eine außergewöhnlich große Betonpumpe zum Einsatz. Der Grund dafür war die zu überbrückende Entfernung zwischen dem möglichen Standort des Pumpenfahrzeuges bis zu der Stelle am Brückenpfeiler und -kopf, an der die 120 Kubikmeter Beton eingebracht werden mussten. Ganze 64 Meter lang war der Arm der Betonpumpe, die für die Betonierarbeiten eigens aus Hessen in die Eifel gebracht wurde. Mit den Arbeiten wird die Standsicherung der Brücke nach der Flut vom Sommer 2021 gewährleistet. Die ersten planmäßigen Zugfahrten von Trier über Kyllburg hinaus bis nach Gerolstein finden ab dem 17. April statt.

Foto: Hoeser Rudolf