Freibäder in Kelberg und Schalkenmehren Freibad Kelberg: Runderneuerung läuft

Das Kinderplanschbecken ist passé. Zumindest an der bisherigen Stelle und in der Form, in der es beim Neubau Mitte der 1960er Jahre geschaffen worden war. Es wird in Edelstahl gestaltet, vergrößert und näher zum Hauptbecken hin verlagert. Die Duschen und die Fußbecken vor den Schwimmbecken sind weg, die Sichtschutzhecke ausgegraben und aufgetürmt zum Abholen auf die Grüngutdeponie. Dreikanteisen liegen auf einem Stapel. Lava in verschiedenen Körnungen und Mutterboden sind angehäuft, Betonrohre angeliefert.