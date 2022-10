Brauchtum : Sankt Martin reitet durch die Eifel: Hier finden Umzüge und Feiern statt

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein Bunte Laternen und leuchtende Kinderaugen, leckere Brezeln und Martinswecken: In diesem Jahr werden zum Fest des berittenen Heiligen wieder Feiern und Umzüge stattfinden. Der Überblick für den Eifelkreis und den Landkreis Vulkaneifel.

In der Verbandsgemeinde Bitburger Land ist zum jetzigen Zeitpunkt ein Martinsumzug in Schleid/Heilenbach angemeldet. Treffpunkt ist am 11. November um 18 Uhr das Feuerwehrhaus in Schleid, von dort geht es mit dem Musikverein Eifelklang Seffern und den Feuerwehren Schleid und Heilenbach durchs Dorf bis zum Martinsfeuer. Im Anschluss werden im Gemeindehaus Brezeln an die Kinder verteilt und die Jugend aus Schleid und Heilenbach übernimmt die Verlosung.