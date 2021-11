Brauchtum : Sankt Martin reitet durch die Eifel: Hier finden Umzüge und Feiern statt

Foto: picture alliance / Bernd Thissen/dpa/Bernd Thissen

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein Bunte Laternen und leuchtende Kinderaugen, leckere Brezeln und Martinswecken: In diesem Jahr sind zum Fest des berittenen Heiligen wieder Feiern und Umzüge möglich. Der Überblick für den Eifelkreis und den Landkreis Vulkaneifel.

Martinslieder-Singen vor der eigenen Haustür, Laternen ins Fenster stellen, oder Brezeln verteilen mit Abstand: Im letzten Jahr sind Martinsfeiern und Umzüge in traditioneller Form der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Dieses Jahr ermöglichen die Vorgaben derartige Veranstaltungen allerdings wieder – mit Einschränkungen.

Die aktuell gültige Verordnung sieht vor, dass Martinsumzüge zwar im Freien ohne Kontaktdatenerfassung oder 2- beziehungsweise 3G-Regelung stattfinden können, dabei jedoch das Abstandsgebot beachtet werden muss. In der neuen Bekämpfungsverordnung, die ab Montag gelten soll, sind die Regelungen noch lockerer. Dann soll es für Martinsumzüge überhaupt keine Einschränkungen mehr geben.

Dennoch haben sich in den letzten Tagen und Wochen bereits viele Städte und Gemeinden dafür entschieden, ihre Umzüge ausfallen zu lassen – zu unsicher die Umstände, zu groß die Angst vor Infektionen. Im Eifelkreis und Vulkaneifelkreis sieht das allerdings ganz anders aus. Dort finden die meisten Martinsumzüge und Feiern statt.

Martinsumzüge im Eifelkreis Bitburg-Prüm

So wird es in Bitburg und den Stadtteilen „endlich wieder die traditionellen Martinszüge“ geben, wie die Stadt in einer Mitteilung erklärt. In Bitburg selbst wird beispielsweise am 10. November ein solcher Umzug stattfinden, allerdings nach aktuellem Stand ohne das gemütliche Beisammensein am Martinsfeuer im Anschluss. Auch in Erdorf, Mötsch, Masholder, Stahl und Matzen sind Umzüge geplant.

In der Verbandsgemeinde Bitburger Land sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits über 40 Martinsumzüge angemeldet, teils mit Begleitung des Heiligen hoch zu Ross, teils mit musikalischen Darbietungen, und fast überall mit Martinswecken oder der Martinsbrezel. In Rittersdorf beispielsweise findet der Umzug bereits am 5. November statt, in Kyllburg am 10. November und in Badem am 12. November.

Zahlreiche Umzüge sollen laut Amtsblatt auch in der Verbandsgemeinde Prüm stattfinden, so natürlich auch in der Stadt Prüm. Dort gibt es sowohl im Stadtzentrum als auch in Dausfeld, Niederprüm, Steinmehlen und Weinsfeld Laternen-Umzüge, derjenige im Zentrum ist für den 10. November geplant. Auch durch viele andere Gemeinden der VG wird Sankt Martin reiten, zum Beispiel in Schönecken am 11. November.

Auch in der Verbandsgemeinde Speicher wird Sankt Martin gefeiert. In Speicher zum Beispiel mit einem Martinsfeuer an der Festwiese am 12. November, aber auch mit vielen Umzügen, zum Beispiel in Spangdahlem am 10. November. Genauso wird der berittene Heilige in der Verbandsgemeinde Arzfeld gefeiert, zum Beispiel laut Mitteilungsblatt in Waxweiler mit einem Umzug am 10. November.

In der Verbandsgemeinde Südeifel soll es laut Amtsblatt unter anderem in Neuerburg einen Umzug geben, und zwar am 5. November. In Bollendorf findet der Umzug voraussichtlich in etwas anderer Form statt, dort reitet Sankt Martin am 11. November durch den Ort. Die Strecke wird mit Teelichtern markiert, an jedem Licht darf sich ein Kind mit Begleitung aufstellen und bekommt dann von St. Martin und seinen Helfern eine Brezel überreicht.

Martinsumzüge im Kreis Vulkaneifel

Sankt Martin wird auch in der Verbandsgemeinde Daun mit zahlreichen Umzügen gefeiert, beispielsweise in der Stadt Daun laut Amtsblatt am 11. November, auch in den Stadtteilen Pützborn und Waldkönigen sollen Umzüge stattfinden. Genauso sieht es in den umliegenden Gemeinden aus, zum Beispiel in Gillenfeld und Üdersdorf, wo die Umzüge für den 10. November geplant werden. Durch die Verbandsgemeinde Kelberg reitet Sankt Martin ebenfalls an vielen Orten, mehr als 30 Umzüge sind dort angemeldet. Zum Beispiel kommt der berittene Heilige samt Ross am 13. November nach Kelberg und am Tag davor, dem 12. November, nach Uersfeld.

In der Verbandsgemeinde Gerolstein soll es ebenfalls zahlreiche Martinsumzüge geben. Heike Görres von der Verbandsgemeinde erklärt: „Nachdem Kinder und Eltern letztes Jahr darauf verzichten mussten, kann der Brauch erfreulicherweise dieses Jahr wieder in unseren Städten und Gemeinden begangen werden.“ Unter anderem hätten die Städte Gerolstein und Hillesheim sowie Birgel, Dohm-Lammersdorf, Duppach, Esch, Hohenfels-Essingen, Jünkerath, Kerpen, Mürlenbach, Niederehe, Nohn, Oberehe-Stroheich sowie Üxheim Umzüge angemeldet.

