Nach Unfalltod von Seniorin Schüler fordert Tempo 30 auf Einkaufsmeile in Gerolstein

Auf der viel befahrenen Einkaufsmeile Sarresdorfer Straße, auf der täglich mehr als 10.000 Fahrzeuge in beide Richtungen unterwegs sind, ist es unlängst zu einem tragischen Unfall gekommen: Eine 81-jährige Frau wollte morgens gegen 7.30 Uhr in Höhe der Berufsschule die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von einem Lastwagen, der in Richtung Stadtmitte fuhr, erfasst. Die Seniorin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie am frühen Abend des gleichen Tages im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Der 42-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock.