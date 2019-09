Kultur : Saxoforte spielt in der Erlöserkirche in Gerolstein

Gerolstein Der Lions Club Vulkaneifel lädt für Samstag, 28. September, ´um 18 Uhr zu seinem fünften Benefizkonzert in die Erlöserkirche in Gerolstein ein. Zu Gast ist in diesem Jahr das Quartett Saxoforte.

Neben einem variantenreichen Klang präsentiert „Saxoforte“ mit Klassikern von Jazz bis Pop die ganze Bandbreite einer zeitgemäßen Saxofon-Formation. Das Repertoire besteht aus Originalkompositionen für Saxofon sowie einer Vielzahl von Bearbeitungen aus vier Jahrhunderten Musikgeschichte. Gespielt werden Balladen und Evergreens der Swing-Ära. Die vier Musiker können so die gesamte Klangvielfalt ihrer Instrumentenfamilie ausspielen.

Gegründet wurde die Combo im Herbst 2009. Allerdings kannten sich die Musiker bereits durch verschiedene Projekte. Inzwischen hat sich das Ensemble Saxoforte weit über die Region hinaus einen Namen gemacht. Die Zuhörer erwartet ein außergewöhnlicher Konzertabend mit exzellenten Musikern.