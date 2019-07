Naturschutz : Schafe im Dienst des Naturschutzes

Mario Jehnen kümmert sich mit Herde und Hunden um die Beweidung der Flächen am Schalkenmehrener Maar. Foto: TV/Bernd Schlimpen

Schalkenmehren Einsatz für die Natur: Mario Jehnen kümmert sich mit seiner Schafherde um die Beweidung von Flächen am Schalkenmehrener Maar.

Vielen Wanderern und Spaziergängern bietet sich oft ein besonderes Bild an den Hängen des Schalkenmehrener Maares, wenn dort ein Schäfer mit seiner Herde und Hunden zu sehen ist. Die Woll-Lieferanten sind in der Regel so mit dem Fressen beschäftigt, dass sie sich kaum stören lassen.