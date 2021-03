Kultur und Kunst : Schalkenmehren baut erste Stadtion des Pitt-Kreuzberg-Wanderweges

Info

Geboren am 30.Mai 1888 in Ahrweiler, zog der Maler Pitt Kreuzberg im Jahre 1913, nachdem er zuerst zwei Jahre in Rosenheim und an der Tiroler Grenze gelebt hatte, mit Ehefrau und Sohn nach Schalkenmehren. Die Entscheidung für ein Leben in der Vulkaneifel begründete er damit, dass er, „hier die nötige Ruhe zum Arbeiten“ fände. Ihn habe der „ungeheure Rhythmus des vulkanischen Gebietes angezogen […]“.

Es folgten unzählige Werke über die vielfältige, artenreiche Eifellandschaft, das Spiel der Natur, Ausblicke auf die Maare und Portraits ihrer Menschen. Kreuzbergs Arbeiten sind im Hauptwerk dem Expressionismus zuzuordnen. Fachleute interpretieren sein Spätwerk als Vorläufer der Jungen Wilden.