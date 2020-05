Neuer Dorfladen : Tante Emma kehrt nach Schalkenmehren zurück

Schaufensterdeko und Innenausstattung sind noch aus den 50er Jahren. Familie Scheiner/Lenerz an der Eingangstür ihres neu eröffneten Dorfladens - als Familie darf sie natürlich so sehr auf Tuchfühlung gehen. Die Kunden müssen freilich Abstand halten und im Laden gilt wie überall Mundschutzpflicht. Foto: Lydia Vasiliou

Schalkenmehren In Schalkenmehren gibt es jetzt wieder einen Dorfladen. Nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kunstwerke werden angeboten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lydia Vasiliou

Treffender als Udo Jürgens kann man das Flair eines „Tante Emma Ladens“ nicht beschreiben: „Wenn an der Tür die Glocke bimmelt, ist das beinah‘ schon Nostalgie“, heißt es in seinem gleichnamigen Song aus dem Jahr 1976. Nostalgie pur strahlt auch der Dorfladen in Schalkenmehren aus, den das Ehepaar Lisa Scheiner und Bernd Lenerz jetzt offiziell eröffnet haben.

Unmittelbar neben ihrem Café Maarblick in der Maarstraße, ehemals Steilen/Kirsten, liegt das Geschäft, das eine Rückschau in alte Zeiten bietet. „Die Einrichtung ist noch aus den 50er Jahren“, sagt Lisa Scheiner. „Dorfladen“ steht von der Straße aus gut sichtbar am Fenster und sobald man die Tür öffnet, geht es allein schon optisch in der Vergangenheit.

Lesen Sie auch Regionalentwickung : Ohne Lädchen geht es nicht

Info Bewährtes Konzept, steigende Bedeutung (aff) In Densborn und auch in Nohn hat sich das alte Konzept eines Tante-Emma-Ladens bereits bewährt. So eröffnete vor mehr als einem Jahr Tina Theis nach einer zehnwöchigen Umbauphase den vom vorherigen Pächter aufgegeben Dorfladen aufs Neue (der TV berichtete).

Auch die Landesregierung hat in der Corona-Krise die Wichtigkeit des regionalen Einzelhandels erkannt. „Der Dorfladen wird angesichts der Krise derzeit von Tag zu Tag wichtiger, um die Versorgung der Bürger sicherzustellen“, heißt es von Innenminister Roger Lewentz. Mit Soforthilfen werden bereits Geschäfte beim Aufbau eines Lieferservices unterstützt.

Nicht aber beim Angebot: das reicht von Mehl, Zucker, Salz, Gewüze, Süßigkeiten bis hin zum Toilettenpapier, eben alles zum täglichen Gebrauch, dazu regionale Produkte wie Honig aus der Eifel, Eifelschnaps, Moselwein, Kaffee aus Daun oder Marmelade und vieles mehr. Mittwochs wird frisches Bio-Obst geliefert, das in einer Kühltheke unterhalb des Tresens gelagert wird.

„Der Dorfladen ist ein Hobby und Sozialprojekt gleichermaßen“, erklärt Lisa Scheiner, deren Idee es war, das „Dorfleben mit diesem Laden zu bereichern“. Den Denkanstoß gab auch die Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“, bei der das Thema Dorfladen erörtert wurde, sagt die Chefin, denn „in einem Touristenort sollte es so was schon geben“, zumal es keinen anderen Lebensmittelladen im Drei-Maare-Dorf mehr gibt. Bereits in Nohn und Densborn haben sich ähnliche Konzepte bereits bewährt (siehe Info).

Das Thema Profit ist bei diesem Konzept zweitrangig. Ehrenamtliche aus dem Ort werden das Projekt tatkräftig unterstützen. Und ein Treffpunkt soll es „hoffentlich in naher Zukunft nach den Beschränkungen durch Corona“ auch werden, sagt Scheiner. Platz dafür ist da.

In einem großen Nebenraum mit Blick zum Maar lädt eine kleiner Tisch mit Stühlen, ebenfalls aus alten Zeiten, zum Gespräch ein. Aber das ist noch nicht alles. Wände und Regale sind bestückt mit Werken ortsansässiger Künstler. In wechselnden Ausstellungen bietet der Dorfladen also auch Fotografen, Töpfer, Holzschnitzkünstler, Maler und anderen Kunsthandwerkern eine Plattform, ihre Schöpfungen anzubieten.