Hotel in Schalkenmehren „Marita ist die Mutter von Multikulti“ – und bietet nicht nur Gästen in ihrem Hotel eine Heimat

Marita Schild-Mölder führt ein Drei-Sterne-Superior-Hotel mit 42 Betten, vier Ferienwohnungen, fünf Schäferwagen, einem Campingplatz und einer kleinen Landwirtschaft. Viel Arbeit seit Jahrzehnten, viel Organisation also – was dem Elan, den die 59-Jährige beim Besuch unserer Zeitung ausstrahlt, offenbar keineswegs zu schaden vermochte. Aber Marita Schild-Mölder kann auch loslassen: Zum 1. Mai steigen als sechste Generation seit 1868 (siehe Info) ihre Söhne Christopher, Cedric und Aaron Mölder in den Hotelbetrieb ein, mit unterschiedlichen Aufgaben, aber gleichberechtigt mit je 30 Prozent in der GmbH. Die restlichen zehn Prozent bleiben bei der Mutter.