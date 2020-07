Dorfentwicklung : Schalkenmehren bessert Schandflecken aus

Schalkenmehren Die Ortsgemeinde am Maar hübscht sich immer mehr auf – besonders rund ums Webereimuseum wurde viel investiert.

Wer in Schalkenmehren die Mehrener Straße am „Kirchenberg“ passiert, stellt fest, dass sich hier einiges getan hat. Dabei wurden nicht nur einige Verschönerungen vorgenommen, sondern gleich mal ein paar Schandflecken ansehnlich beseitigt.

Die massive Stützmauer gegenüber der Kirchenmauer an der K♦16 befand sich baulich in einem so schlechten Zustand, dass nur ein Teilabriss und eine umfassende Erneuerung noch helfen konnten (der TV berichtete). Vor allem die „Kirchenseite“ dieser 40 Meter langen Mauer zeigt sich nach der Erneuerung in einem nun wieder ansprechenden Bild: auf der zur Straßen zugewandten Seite wurde sie aufwendig mit Basaltsteinen verkleidet.