Falsche Öffnungszeiten Warum Besucher sauer über das Bad am Schalkenmehrener Maar sind

Vorsichtshalber, weil es mehrmals doch nicht so war und man vor verschlossener Tür stand, hat sich Familie Larisch aus Speicher vor gut einer Woche im Internet informiert, ob sich Änderungen in den Öffnungszeiten des Maarbads in Schalkenmehren ergeben haben. Da dem nicht so war, habe man sich auf den 66 Kilometer und etwa eine Stunde entfernten Ort aufgemacht. Denn „seit Jahren fahren wir sehr gerne regelmäßig zum Maarbad nach Schalkenmehren. Wir verbinden unseren Besuch immer mit einem Abendessen im Hotel Schneider oder Café Maarblick. Auch ein Eis in der Eisdiele rundet oft den Tag ab. Auch unsere Töchter haben dies, wie auch Freunde und Bekannte, übernommen“, sagt Jürgen Larisch.