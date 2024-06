Touristisches Aushängeschild Bademeister gesucht: SOS am Schalkenmehrener Maar

Ein Paar in weißen Bademänteln betritt das Maarbad Schalkenmehren. Es war in der Sauna in einem der umliegenden Hotels und will sich nun im 18 Grad warmen Wasser abkühlen. Die beiden Urlauber haben Glück: Obwohl an diesem Tag kein Badewetter herrscht, ist das Freibad geöffnet und Nils Jungen hat Badeaufsicht. Ohne Bademeister ist das Schwimmen im Maarbad aus Haftungsgründen nicht erlaubt und der Schwimmbereich muss geschlossen bleiben.