Geschichte : „Schreinisch, Hinneres oder Hoosttesch“: Warum Häuser früher Namen trugen

Dieses Gemälde zeigt das alte Berns-Haus, ein wieder hergerichtetes Fachwerkhaus in Schalkenmehren. Foto: Bernd Schlimpen

Schalkenmehren Schalkenmehrens Ortsbürgermeister Peter Hartogh blickt in die Vergangenheit seines Dorfes Schalkenmehren. Er kam 1976 aus dem niedersächsischen Cloppenburg in die Eifel, wohnte zuerst in Hörscheid.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schlimpen

Seit 1983 lebt das Ehepaar Hartogh nun in Schalkenmehren, wo der Augenoptikermeister das Gebäude der ehemaligen Heimweberei erworben hat. „Ich fühle mich nach 40 Jahren als Eifeler, und möchte nicht mehr weg hier“, sagt der Augenoptikermeister, der seit 1989 Mitglied im Gemeinderat des Neun-Maare-Dorfes ist. Dort übernahm er 2016 die kommunalpolitische Führung, damals als zweiter Beigeordneter.

Der 72-jährige ist nun seit 2017 Bürgermeister und beschäftigt sich auch damit, die alten Schalkenmehrener Hausnamen zu ergründen, damit die Geschichte von Schalkenmehren lebendig bleibt. Die Bewohner eines Hauses wurden in Schalkenmehren wie anderswo umgangssprachlich nicht mit ihrem Familiennamen bezeichnet, sondern mit ihrem Hausnamen, der dem Vornamen jeweils vorangestellt wurde.

Hartogh hat in eine Flurkarte von 1822 die alten Hausnamen eingetragen. Der Plan zeigt das „Zweikerndorf“ Schalkenmehren, basierend auf zwei Siedlungskernen, was mit der damaligen Wasserversorgung zu tun hatte. Mittendrin liegt der „Schloof“, ein Fußweg zwischen den beiden Ortsteilen, wie die Flurkarte zeigt. Der „Schloof“ ist ein enger Pfad mit viel Grün, der weitgehend an beiden Seiten von Zäunen abgegrenzt und eine Abkürzung durchs Dorf ist. Ein Anwesen, das in der Mitte des Dorfes liegt heißt zum Beispiel „Demerts“. Hier war jahrzehntelang eine kleine Bauern-Gaststätte, die die Familie Jungen, „Demerts“, einst betrieb. Und „Demerts“ Felix, der auch Landwirt war, fungierte nebenbei als Ortsbürgermeister. Heute gibt es diesen Namen nicht mehr.

Auch Haus „Haupertz“ wird ausgewiesen, mit echtem Namen Lenerz. Aber bis heute werden die wenigen Nachkommen „Haupertz“ genannt. „Baltes“ (Familienname Schmitz) oder „Zennesch“ (Familienname Schommers) hießen oder heißen alteingesessene Schalkenmehrener in der Maarstraße. Der Name „Schäwer-Mattes“ bei dem Uscherberg heißt heute Schäfer und ist wohl eindeutig auf einen Ursprungsnamen Matthias Schäfer zurückzuführen.

„Kellersch“ auch ein alteingesessener Name, bei der „Schloof“ trug den Namen Berns, eine kinderlose Familie, die ein schmuckes Fachwerkhaus bewohnte. Auf der Karte sind viele weitere Hausnamen wie „Schreinisch, Hinneres oder Hoosttesch“ zu erkennen. Hausnamen wie „Hermes“ wurde zu dem oft vertretenen Nachnamen Schmitz hinzugefügt, damit der Postbote es beispielsweise beim Zustellen einfacher hatte. Beim Betrachten der Hausnamen ist festzustellen, dass selten eine Berufsbezeichnung wie etwa Metzger zum Einsatz kam. Wo sich die einzelnen Familiennamen angesiedelt haben, ist durch die eingesetzten heutigen Straßennamen leicht zu erkennen.