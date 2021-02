Bildung : Wenn der Schauspieler in Daun Schule macht

Hintergrund

MUS-E ist 1993 als Pilotprojekt in Bern/Schweiz durch Lord Yehudi Menuhin (1916-1999), den Humanisten und berühmten Violinvirtuosen, und Werner Schmitt – Cellist, Musikpädagoge, langjähriger Direktor am Konservatorium Bern – sowie durch Experten aus zehn Ländern entwickelt und gegründet worden. Dass das Programm nun auch Grundschülern im Landkreis Vulkaneifel (in Daun, Dockweiler und Üdersdorf) zugute kommt, geht auf die Initiative von Volkhard und Margot Bangert (Daun) zurück (der TV berichtete). Sie sind mit dem aus Mayen stammenden Werner Schmitt als einem der Entwickler von MUS-E befreundet. Der Lions Club Daun, die Bürgerstiftung, die Kreissparkasse Vulkaneifel und die Volksbank RheinAhrEifel sind die derzeitigen Sponsoren. Die VG Daun als Schulträgerin unterstützt die Projekte. Die ausgewählten Schulklassen kommen zwei Jahre lang in den Genuss von MUS-E. Jeweils nach einem halben Schuljahr wechselt die Disziplin – aktuell sind es Kunst, Tanz, Theater und Musik. Für die Koordination und Organisation sowie für die Suche nach weiteren Dozenten und Sponsoren ist seit Oktober 2019 Barbara Bertsch verantwortlich. Die gebürtige Amerikanerin, die mit ihrer Familie in Kaisersesch lebt, ist als studierte Malerin und Kunstpädagogin vielfältig in der regionalen Kulturszene tätig. Als Koordinatorin von MUS-E sei es ihr besonders wichtig, den Künstlerin ihre gestalterische Freiheit zu garantieren – „damit die Schüler den größtmöglichen Gewinn aus den charismatischen, leibhaftigen Begegnungen mit Künstlern ziehen können“, erklärt sie im Gespräch mit dem TV. Und sagt: „Ich habe die Kinder, die bisher in den Genuss von MUS-E kamen, so voller Energie und Elan erlebt, dass es die pure Freude ist.“

Information und Kontakt: Barbara Bertsch unter Telefon 0151/50555695, E-Mail: barbara.bertsch@mus-e.de